Il bomber segna un gol ogni due partite di media

L'agente di Véliz, al momento, si trova a Milano e, per Di Marzio, nei prossimi giorni potrebbe dunque esserci un incontro per il giocatore. Sotto contratto con il Central fino al 31 dicembre 2025, nell'ultima stagione Véliz ha segnato 11 gol in 22 partite di campionato.