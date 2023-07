Inglesi e svizzeri comunitari: Milan, si libera lo slot di Loftus-Cheek

Tuttavia, ora, la FIGC, farà dei cambiamenti in via ufficiale in previsione di questa stagione 2023-2024, specificamente per gli svizzeri e gli inglesi.

Ufficiale FIGC - Via libera ad inglesi e svizzeri: saranno come i giocatori comunitari — Il 1° giugno 2023 il Consiglio Federale si è riunito in una seduta comune per deliberare se modificare la lettera G) del Comitato Ufficiale n. 184/A. L'esito è stato risolutivo e decisivo dal momento che i calciatori con cittadinanza svizzera e britannica saranno equiparati a tutti gli effetti a quelli provenienti dall'unione europea.

Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024. Questo aiuterà molto il Milan nelle ulteriori trattative di mercato da qui fino al 1° settembre? Come? Lo slot da extracomunitario occupato in stagione da Ruben Loftus-Cheek, prelevato in estate dal Chelsea, torna così libero. Il Diavolo potrebbe tesserarne un altro.

Nessun problema per Noah Okafor, svizzero, visto che già una precedente norma federale 'sanava' la posizione dei giocatori elvetici nel nostro campionato. Anche Fikayo Tomori, dalla prossima stagione, tornerà comunitario. Grazie a questo cambiamento sarà quindi possibile fare un mercato diverso per il Diavolo che sembra non aver ancora finito le cartucce sul calciomercato.