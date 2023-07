Reijnders: “No al Barça per il Milan. Sostituire Tonali? Zero pressione”

Su cosa lo colpisce del Milan : "I tifosi. Vedere come ci supportano è molto bello. Io poi da piccolo ho sempre visto il Milan in tv, da solo o assieme a mio papà, ho sempre saputo che il Milan era un grande club".

Sul ruolo di Reijnders nel Milan : "A me piace giocare da numero 8, da mezzala. La cosa che faccio meglio è essere un giocatore box to box, efficace difensivamente e nell’altra metà campo. Mi piace aiutare a costruire il gioco, essere un giocatore creativo. Mezzala sinistra, lì mi trovo meglio".

Sull'indossare il numero 14 come Johann Cruijff: "Sì, l’ho scelto per Cruijff. Il mio numero preferito è il 6, lo usavo anche in Olanda, ma ovviamente al Milan non si può prendere per Franco Baresi. Allora ho pensato a Cruijff e la scelta è stata naturale".