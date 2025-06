Cosmi: “Contento del ritorno di Allegri al Milan. Ma c’è un falso storico”

"Allegri conosce il mondo Milan, è un pragmatico anche se è un falso storico dire che le sue squadre giocano male. Con i giocatori forti, le sue squadre giocavano bene. Inzaghi? Non mi aspettavo finisse con questa sconfitta. Avevo la percezione che sarebbe andato via anche con una vittoria in finale. Ho sofferto per lui, perché sono sconfitte che chi non è stato realmente nel calcio sono incomprensibili. Mi è capito, anche nei dilettanti, di giocatori importanti che davano tutto per me e che eppure non riuscivano a reagire e in campo erano completamente bloccati, dopo aver preparato una settimana la partita. Succede".