Sembra strano a dirsi, ma ci sarebbe un filo di tensione tra Rafael Leao, esterno d'attacco del Milan, e il Bayern Monaco. Negli ultimi giorni, come noto, il club bavarese è tornato in pressing per il classe 1999, che nonostante abbai firmato da non molto il rinnovo con il Diavolo, potrebbe anche non rimanere in vista della prossima stagione. Si è detto tanto a riguardo e si è parlato addirittura di una comunicazione da parte del lusitano di voler essere ceduto. In merito c'è parecchia confusione, ma dalla Germania arriva una notizia molto interessante, che potrebbe cambiare anche le carte in tavola.