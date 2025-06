Milan, Leao ‘dimentica’ i rossoneri: l’indizio social non lascia alcun dubbio

Il futuro di Rafael Leao al Milan è tutt'altro che certo e nelle ultime ore è arrivato un indizio social che fa davvero preoccupare i tifosi. Come noto, infatti, negli ultimi giorni il Bayern Monaco è tornato alla carica per l'esterno portoghese. Sul tema sono arrivate tante indiscrezioni, come la richiesta del classe 1999 al club rossonero di essere ceduto. Ancora non sembra essere arrivato questo passo, ma forse non si è tanto lontani. L'interesse del club bavarese è appurato, come una possibile offerta che verrà recapitata al Diavolo verosimilmente nel corso della prossima settimana.