"Ho detto a Max, guarda che con Leao non sarà facile. Per lui è una sfida che vuole vincere. Fino ad oggi non l’ha vinta nessuno in questo senso. Quello che doveva fare Leao l’ha fatto da solo: è cresciuto da solo, fa le partite da solo. Che qualcuno l’abbia fatto migliorare nelle sue lacune mi sembra di no. I grandi giocatori si vedono. Leao tecnicamente non può essere lontano da Yamal. Con Allegri deve tornare ad essere decisivo davanti, senza difendere ma essendo lucido sotto porta".