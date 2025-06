Corsi: 'Milan, Ricci ha dei valori da top player. Con Allegri e Modric ...'

Fabrizio Corsi , Presidente dell' Empoli , ha rilasciato un'intervista a 'Tuttosport' oggi in edicola: tema, l'imminente trasferimento di Samuele Ricci - un prodotto del vivaio del club toscano - dal Torino al Milan in questa sessione estiva di calciomercato . Ecco, dunque, le dichiarazioni di Corsi su Ricci.

Ricci al Milan, Corsi (Empoli): "Mi aspettavo che avrebbe giocato a grandi livelli"

Sull'orgoglio di vedere Ricci arrivare prima in Nazionale e poi nel Milan: «Samuele ha fatto un percorso con noi fin da bambino, l’ho visto quando aveva dieci anni. I commenti che si facevano su di lui erano tutti positivi. Si aveva già l’impressione che avrebbe giocato in Serie A. E a grandi livelli. Sono quelle cose che ti rimangono impresse, come quando ha debuttato con noi a 18 anni, con questa padronanza tecnica e fisica: ha valori fisici importanti di sua natura. Quindi mi aspettavo avrebbe giocato a grandi livelli, sicuramente».