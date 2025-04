Conte: “A Napoli per supportare Manna e far arrivare la mia visione”

"Io cercherò di dire la mia sulla crescita del club. Fin da quando sono arrivato a Napoli, devo aiutare il direttore sportivo perchè lo devo supportare, è giovane e ha bisogno di far questo percorso. Sono qui per supportare Manna. Sono qui per supportare la famiglia De Laurentiis, sono qui perchè ho piacere di fare un'esperienza a Napoli. Sono qui per cercare di dare la mia visione per migliorare il club. Questo è il mio obiettivo, le altre son tutte cazzate. Quando sento che io sono arrabbiato per questo, quello, quell'altro... cioè io non sono arrabbiato, sono felice e contento di quello che sto sviluppando con questi ragazzi, perchè quando dico vengo a Castelvolturno , vengo contento, perchè so che questi ragazzi mi daranno l'anima. E l'altro obiettivo qual è? Quello di cercare, con quello che noi abbiamo, di fare la differenza, di ricercare l'eccellenza con quello che abbiamo. Non dobbiamo pensare 'eh ma se avevamo questo, avevamo quell'altro'... pensiamo a quello che abbiamo. Non roviniamo quello che oggi abbiamo costruito in maniera faticosa, in maniera molto faticosa, perchè sembra che poi tutto è dovuto, qui non è dovuto niente. Se si pensa da dove siam partiti... quando parlo di costruire , ribadisco il concetto, io sono qui per aiutare il club a crescere e dare i miei consigli. Poi il club lo vorrà fare, non lo vorrà fare...io sono qui per dare una mano". LEGGI ANCHE: Venezia-Milan, Pulisic il tuttofare: Conceicao ha trovato il ruolo ideale?>>>