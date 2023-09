Condò: “Milan? I rossoneri sono stati letali contro la Lazio”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato del Milan e della prestazione dei rossoneri nel vittorioso match di campionato contro la Lazio . Secondo il noto giornalista, infatti, la squadra di Stefano Pioli ha giocato in maniera spietata, risultando letale per carattere e gioco mostrato. Ecco le parole di Condò .

"E' un Milan letale, contro la Lazio partita importante per carattere e gioco, non era facile ma i rossoneri sono stati "spietati". Voto? un 8 pieno".