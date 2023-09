Milan-Lazio, Pioli: “Ora siamo squadra, il calcio è incredibile…”

Se è stato uno dei Milan più maturi: "Il calcio è incredibile. Ti dà delle emozioni forti e in poco tempo fa cambiare le cose in senso positivo e negativo. Non serve tornarci indietro, ma dopo una grande delusione non abbiamo pensato fosse finito il percorso, ma ci servisse per fare cose diverse. Poi tra tre giorni giochiamo di nuovo... Dobbiamo trovare continuità e giocando spesso non è facile. Nel primo tempo non abbiamo dato ritmo e siamo stati imprecisi, il secondo tempo stato energico, di qualità e passione. Sono soddisfatto, ma penso già alla prossima".