Compagnoni: “Non capisco perché il Milan faccia fatica in casa e non fuori”

Le ultime notizie sul Milan. Compagnoni ha espresso il suo pensiero relativo al fatto che il Milan faccia male in casa e non in trasferta

Con la sconfitta di ieri in casa per 1-2 contro il Sassuolo, il Milan ha perso la sua quinta partita casalinga. Un dato alquanto preoccupante, con i rossoneri che fanno decisamente meglio in trasferta che a 'San Siro'. In merito a questo discorso è intervenuto Maurizio Compagnoni, noto telecronista, ai microfoni di Sky Sport 24. Queste le sue parole. "Faccio veramente fatica a capire perché il Milan non riesca a fare bene in casa come quando gioca in trasferta. I rossoneri hanno vinto non molto tempo fa una grande gara in trasferta contro la Roma, così come a Firenze con la Fiorentina, mentre ieri hanno perso contro il Sassuolo. Non trovo le parole per dare una spiegazione a tutto ciò anche perché quest'anno si gioca a porte chiuse ovunque". Intanto il Milan pensa a rinforzare il centrocampo: individuato il nuovo Pogba.