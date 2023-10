Compagnoni: “Milan-Juventus snodo importante per entrambe le squadre”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato in vista del match di campionato fra Milan e Juventus. Secondo il noto giornalista, questa sfida risulta importante per entrambe le squadre, poiché con una vittoria i rossoneri consoliderebbero il primo posto mentre i bianconeri si rimetterebbero in corsa per lo scudetto. Ecco le parole di Compagnoni.