Colombo: “Essere al Monza è un orgoglio, all’inizio dovevo carburare”

Lorenzo Colombo, passato in estate dal Milan al Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il primo gol con il club brianzolo

Lorenzo Colombo, attaccante passato in estate dal Milan al Monza in prestito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' al termine del match contro il Sassuolo. In questa sfida l'attaccante italiano ha segnato il primo gol con la maglia del club brianzolo. Ecco, quindi, le sue parole a riguardo.