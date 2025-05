Colombo: “DS Milan da serie Netflix. Ancelotti in panchina? Se mai il figlio”

Milan, Colombo fa chiarezza sul DS e punge la società: e per la panchina fa un nome a sorpresa

Sul DS: "Ci sarebbe il materiale per una serie su Netflix a proposito della ricerca del DS del Milan. Ci sono state tante fughe in avanti, con più candidati in pole in diversi momenti della primavera. Paratici è naufragato per la questione della squalifica, Tare è stato incontrato da Furlani dopo essere stato il preferito da Ibrahimovic e Cardinale. Cardinale poi ha incontrato Paratici, il che significa che era lui il preferito per una serie di motivi. La sensazione è che considerando esitazioni (Tare) e bocciature (Paratici), affari sfumati (Berta), il favorito sembra essere Tony D'Amico dell'Atalanta. Nel caso in cui Gasperini resti a Bergamo potrebbe crescere il partito di chi è incline a privarsi di Tony D'Amico. Il management potrebbe restare lo stesso qualora il Milan dovesse vincere la Coppa Italia".