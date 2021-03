Collovati: “Il Milan non molla nonostante le assenze” | News

Collovati: “Il Milan va avanti per forza di inerzia”

Intervenuto durante la trasmissione sportiva Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato del Milan impegnato nella lotta scudetto e dell’impatto del Covid in questa stagione. “Il Milan non molla ma l’Inter ha già le mani sullo scudetto, a meno che non decida di suicidarsi. Purtroppo il Milan ha tanti giocatori assenti, va avanti per forza di inerzia. Tutto è condizionato dal Covid. Ti alleni in un certo modo, i tamponi ogni giorno, gli infortuni. Stanno cambiando le abitudini dei giocatori. Con il Covid bisogna stare attenti, il Napoli è stato devastato dal virus. E’ un campionato diverso rispetto agli altri. I partenopei non sono continui anche se adesso c’è un po’ di sicurezza in più dopo la vittoria contro il Bologna”. Intanto Diego Costa continua ad essere libero a parametro zero: Maldini ci pensa.