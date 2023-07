Cobolli Gigli: “Scudetto? La Juventus non gioca le coppe…”

Intervistato dai microfono di Radio CRC, Giovanni Cobolli Gigli , ex presidente della Juventus , ha parlato in vista della corsa Scudetto per la prossima stagione: "Se il Napoli manterrà l’organico, ha tutto, gli manca solo una cosa. L'allenatore che ha amalgamato i giocatori e si è portato dietro la fiducia degli stessi. Garcia è un buon allenatore. Ma è nuovo e deve conquistarsi la fiducia dei giocatori che devono dimenticarsi di Spalletti. Deve fare un po' di sforzo per imporre alla squadra il suo metodo ed il suo stile di gioco e questo può comportare qualche piccolo problema da risolvere".

Infine, Cobolli Gigli ha concluso con un pensiero sulla Juventus: "La Juventus se riuscisse ad essere tranquilla e trovare un gioco migliore dell'anno scorso. Ha il grande vantaggio di non giocare le coppe per cui potrà giocare settimana dopo settimana. Senza lo stress psicofisico delle coppe e competere in campionato non per arrivare quarta, ma per avvicinarsi quanto più possibile allo scudetto".