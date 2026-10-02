Un ingresso in campo da assoluto protagonista, un goal pesante e una prestazione molto positiva che ha cambiato il volto della partita. A margine di Armenia-Italia under 21, Alphadjo Cisse (calcaitore del Milan) è intervenuto ai microfoni di Rai sport commentando la vittoria degli azzurri e il suo importante contributo al successo.

Milan, Cisse brilla in Nazionale

"Siamo contenti di questi tre punti e ci portiamo a casa questa vittoria"

Entrato in campo con l'obiettivo di dare maggiore vivacità alla manovra, il giocatore rossonero ha subito lasciato il segno, trovando anche la rete che ha contribuito poi a far vincere la sfida:

"È quello che mi ha chiesto il mister. Mi ha messo in una posizione dove posso mostrare le mie caratteristiche. Devo ringraziare il mister e la squadra".

Una reazione di gruppo che è stata fondamentale anche nei momenti più complicati della gara, tra varie occasioni sprecate, le due traverse colpite e un rigore fallito. Il calciatore rossonero, infatti, ha voluto sottolineare proprio la compattezza della squadra, elemento molto imprescindibile:

"Siamo una grande squadra. Quindi anche dopo il rigore sbagliato l'abbiamo consolato perché sapevamo l'avremmo ribaltata".

Per Cisse questo inizio 2026 rappresenta un momento molto importante, ma il centrocampista è convinto di avere ancora grandissimi margini di crescita:

"Tante gioie, però sono convinto che quello che ho dimostrato non è neanche il 70%. Posso fare molto meglio, sono sicuro che col tempo mostrerò tante altre caratteristiche che non ho ancora dimostrato"

Il successo con addosso la maglia dell'Under 21 è solamente l'ennesima conferma dell'ottimo avvio di stagione di Cisse. Il giovane è esploso grazie all'arrivo al Milan di Ruben Amorim che, già alla 1ª di campionato contro il Torino, lo ha messo subito titolare, con il classe 2006 che ha risposto positivamente firmando anche la sua prima rete in Serie A.