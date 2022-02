Cioffi: “Milan motivato, ma noi avremo coraggio e vogliamo fare punti”

Daniele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club friulano

Sul Milan: "È la capolista, la squadra più forte del campionato con Napoli e Inter. Dovremo essere perfetti e approfittare delle loro sbavature. Aggressività? Non è mancata mai nelle prestazioni. Vogliamo una prestazione ancor più solida, visto che il margine deve essere nullo, e coraggiosa. Abbiamo la volontà di andare a stuzzicare le loro pressioni. Spensieratezza domani? No, perché equivale a leggerezza e quindi margine di errore. Vogliamo fare punti, per noi sono importantissimi. Quindi solidità e coraggio devono essere il nostro biglietto da visita".