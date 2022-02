Milan-Udinese, Pioli: “I punti Scudetto più bassi dello scorso anno” | LIVE NEWS

Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza i temi principali di Milan-Udinese. Ecco tutte le sue dichiarazioni sulla partita.

Se i due in scadenza sono meno preoccupati: "Sono problemi societari. Io non ho allenato giocatori in scadenza e non lo faccio quest'anno. Alleno giocatori professionali e seri. Continuerò a farlo finché saranno così. Le altre situazioni si svilupperanno e nessuno sa come finiranno".

Se pensa che qualcuno sia stanco: "No, potrei farlo rifiatare perché ho alternative in tutti i ruoli, ma stanno bene tutti. Lavoriamo tutti da un po' e quindi si alza il ritmo. Stiamo bene e non vedo cose particolari. Nessuno pensa alle prossime partite se non a quella di domani. L'Udinese è tosta e ha qualità".

Sulla guerra in Ucraina e come lo vive la squadra: "Sicuramente ne abbiamo parlato prima dell'allenamento. In tutti noi c'è preoccupazione in ciò che sta succedendo. Sono ragazzi giovani, ma sanno ciò che sta succedendo. C'è sgomento. Il valore della vita non ha prezzo. Se c'è una situazione che può unire è lo sport e noi facciamo del nostro meglio per rendere la vita migliore. Però c'è preoccupazione, sì".

Se è la settimana decisiva: "Non sono un indovino e non so se sarà decisiva. Ma sarà molto importante. Come normale che sia quando ci si avvicina alla fine. I punti pesano".

Se a Salerno la squadra si è affidata più ai singoli: "No. Poi le qualità individuali ci aiutano, ma è intelligente cercare situazioni in modo lucido. Non siamo riusciti a sfruttare gli spazi. A volte per imprecisione e a volte perché non abbiamo visto la scelta giusta".

Il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce i temi principali di Milan-Udinese, match valido per la 27^ giornata di Serie A, in conferenza stampa oggi a Milanello. L'inizio è previsto per le ore 14:30. Il Diavolo cercherà tre punti dopo l'ultimo deludentissimo pareggio, per provare a mantenere il primato in classifica, in attesa degli altri risultati. Domani i rossoneri saranno i primi della giornata di campionato a scendere in campo.