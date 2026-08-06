Dopo i due pareggi contro Celtic e Inter, il Milan si prepara alla terza amichevole del precampionato. Il prossimo avversario dei rossoneri sarà il Chelsea di Xabi Alonso, club già affrontato nella tournée estiva della scorsa stagione, quando i 'Blues' si imposero per 4-1. A pochi giorni dal match, il portiere del club inglese Robert Sánchez ha analizzato i possibili temi della sfida.

Chelsea-Milan: i dettagli della sfida

Verso Chelsea-Milan, le parole di Sánchez

“La gara contro la Juve è utile a tutti per mettere minuti sulle gambe. Stiamo lavorando sodo per trovare la nostra identità e crescere sul campo. Ora c'è il Milan a Giacarta: ci aspettano tanti voli e diversi spostamenti, ma resta un test importante. Partiamo venerdì e sono davvero curioso di vedere l'ambiente. Sarà un'altra buona occasione per ritrovare il ritmo partita”.

I prossimi impegni del Milan