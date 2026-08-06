Le parole di Robert Sánchez, portiere del Chelsea, in vista del test amichevole contro il Milan in programma sabato 8 agosto

Matteo Chini
- Milano
AC Milan

Dall'Australia: l'uscita dal campo del Milan nel giorno della morte di Baresi | VIDEO

Dopo i due pareggi contro Celtic e Inter, il Milan si prepara alla terza amichevole del precampionato. Il prossimo avversario dei rossoneri sarà il Chelsea di Xabi Alonso, club già affrontato nella tournée estiva della scorsa stagione, quando i 'Blues' si imposero per 4-1. A pochi giorni dal match, il portiere del club inglese Robert Sánchez ha analizzato i possibili temi della sfida.

Chelsea-Milan: i dettagli della sfida

Milan e Chelsea si affronteranno sabato 8 agosto al 'Gelora Bung Karno Stadium' di Giacarta. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 14:00 italiane (20:00 locali). Il club rossonero ha già raggiunto la capitale indonesiana (qui il video dell'arrivo), mentre l'arrivo dei 'Blues' è previsto per la giornata di domani, venerdì 7 agosto.
Robert Sanchez

Verso Chelsea-Milan, le parole di Sánchez

Intervenuto sui canali ufficiali del Chelsea, Sánchez si è espresso così in vista dell'amichevole contro il Milan:
“La gara contro la Juve è utile a tutti per mettere minuti sulle gambe. Stiamo lavorando sodo per trovare la nostra identità e crescere sul campo. Ora c'è il Milan a Giacarta: ci aspettano tanti voli e diversi spostamenti, ma resta un test importante. Partiamo venerdì e sono davvero curioso di vedere l'ambiente. Sarà un'altra buona occasione per ritrovare il ritmo partita”.

I prossimi impegni del Milan

Dopo l'amichevole contro il Chelsea in Indonesia, il Milan volerà in Polonia per il match contro il Manchester United, in programma sabato 15 agosto. Annullato, invece, il match a porte chiuse contro il Perth Glory. Il campionato di Serie A dei rossoneri prenderà il via il 23 agosto, quando gli uomini di Ruben Amorim affronteranno in trasferta il Torino di Ignazio Abate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti