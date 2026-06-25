Un'attacco frontale che scuote l'ambiente rossonero. Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, ha voluto rilasciare dei commenti davvero pensati sulla situazione attuale del Milan durante l'ultimo episodio del podcast Sportium Fun.

Milan, senti Padovano: "Situazione imbarazzante

L'ex calciatore bianconero non ha usato giri di parole per descrivere il suo punto di vista legato alla gestione da parte die del fondo RedBird, definendo l'attuale scenario come uno dei punti più bassi della storia recente del

Il fulcro della critica si è concentrato sulle priorità della proprietà americana, accusata di aver messo sempre in secondo piano il rispetto per il club rossonero, dotato di un grande blasone sportivo, preferendo la parte commerciale:

"Che tristezza vedere il Milan ridotto così, è una situazione imbarazzante. Il fondo pensa solo alla questione stadio e stanno calpestando la storia di un club glorioso e vincente."

Ma non è finita qua. Padovano si è spinto oltre, attaccando anche alcune pedine dell'organigramma rossonero. In articolare, l'ex calciatore bianconero si è affermato anche su Zlatan Ibrahimovic:

"Non capisco le mosse di Cardinale che ha promosso le seconde file dirigenziali al timone del club e soprattutto il ruolo di Ibrahimovic"