Champions League, Baresi: “Sorteggi? Siamo il Milan, non dimentichiamolo”

Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, ha commentato l'esito dei sorteggi della Champions League ai microfoni di 'Sky Sport'

Renato Panno

Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, ha commentato l'esito dei sorteggi della Champions League ai microfoni di 'Sky Sport'. Le dichiarazioni.

Sul girone: "E' chiaro che partendo dalla quarta fascia dovevamo essere molto fortunati per non prender squadre importanti. Girone difficile, siamo tornati in Champions dopo 7 anni, ma il Milan non deve mai dimenticare la sua storia. La squadra è cresciuta molto, ci prepareremo".

Sull'aver evitato il gruppo A: "Guardando i due gruppi non cambia molto. Non dimentichiamoci chi siamo, godiamoci questo momento. Siamo tornati dopo 7 anni e avremo voglia di fare grandi partite contro altre squadre con grande storia. Non perdiamo entusiasmo e convinzione. Possiamo fare partite importanti".

Se l'Atletico Madrid è l'avversaria più temibile: “Non lo so. In teoria si dicono tante cose. E’ difficile giocare contro l'Atletico. Ma anche il Porto è ostico, il Liverpool va forte e ha qualità. Sono belle partite da giocare. Per molti è la prima esperienza in Champions. Nel calcio non c’è nulla di scontato”.

Sulla squadra: “Ci sono giocatori cresciuti in questi ultimi 2-3 anni. Ci sarà tutto insieme di cose e andremo a giocarci queste partite con convinzione. Il Milan non partirà come ultimo. Dovevamo aspettarci di giocare contro squadre importanti".

Chi tra Ibra, Kessie e Kjaer sarà il leader? “Questi 3 sono importantissimi, hanno fatto crescere tutti. Il leader sarà il gioco, la squadra. L'anno scorso il Milan ha fatto vedere un calcio bello, propositivo. Non possiamo mai perdere questa convinzione come collettivo. E’ fondamentale che la squadra sia compatta come ha. Finora dimostrato". Bakayoko, Jesus Corona e non solo: ecco le top news sul calciomercato del Milan.