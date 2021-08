Calciomercato Milan – Bakayoko domani in Italia. Ecco quando farà le visite

Le ultime sul calciomercato del Milan. E' fatta per il ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko: ecco il programma del francese

Stefano Pioli può finalmente contare su un nuovo centrocampista: si tratta di Tiemoué Bakayoko. Il francese, che ha vestito la maglia del Diavolo nella stagione 2018-2019, ha giocato in prestito lo scorso anno al Napoli di Gennaro Gattuso. Tornato al Chelsea, il classe 1994 ha spinto per la soluzione rossonera visto che con i 'Blues' non ci sarebbe stato sicuramente spazio per lui. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' Bakayoko arriverà a Milano nella giornata di domani, mentre svolgerà le visite mediche soltanto sabato. Bakayoko, Jesus Corona e non solo: ecco le top news sul calciomercato del Milan.