CEO Borussia Dortmund contro Raiola: “Haaland non si muove” | News

L'amministratore delegato del Borussia Dortmund ha svelato il futuro del bomber norvegese Haaland e ha attaccato il suo procuratore Raiola

L'amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha attaccato Mino Raiola che, nelle ultime settimane, si è messo all'opera per trovare una nuova squadra al suo assistito: Erling Haaland. Queste le parole del CEO dei gialloneri. "Haaland non si muove. Mino Raiola può fare anche un'intervista al giorno per quel che mi riguarda. Non è un problema per noi. Erling Haaland nella prossima stagione sarà ancora un giocatore del Borussia Dortmund". La clamorosa indiscrezione dalla Spagna: Lucas Vazquez ha accettato il Milan. Le ultime