Ceccarini: “Difficile capire l’involuzione di De Ketelaere al Milan”

"Per chi è una certezza o lo sarà comunque c'è anche chi sta ritrovando se stesso. È il caso di De Ketelaere, talento dalle qualità indiscutibili, pagato 35 milioni di euro dal Milan un'estate fa. E quasi diventato oggetto misterioso nel suo primo anno in Italia. Difficile capire il perché di un'involuzione che ha rischiato di far vacillare le convinzioni sulle sue effettive potenzialità. Il peso della maglia rossonera può aver fatto il resto ma Charles non poteva lasciare il nostro campionato senza una seconda chance. Che è arrivata proprio da un club specializzato per i suoi colpi di mercato e per la valorizzazione dei giocatori. L'Atalanta non ci ha pensato due volte e ha chiuso l'affare con il Milan sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto a 23. Gasperini poi ci ha messo del suo e ora De Ketelaere sembra un altro o forse è solo tornato ad essere quello che aveva incantato tutti al Bruges. La partita di Europa League contro il Rakow ne è stata la riprova. Queste prime giornate ci hanno regalato anche altri spunti e già qualche consiglio per gli acquisti futuri".