"Il problema del Milan non mi sembra davanti, cioè se io avessi 55 milioni invece che spenderli per Kean li investirei per Leoni e Rovella. E darei una chance a Gimenez che hai pagato 35 milioni nel mercato di gennaio. Poi eventualmente il terzino sinistro se dovesse partire Theo, un centrale che sappia costruire, un terzino destro, un altro da mettere in mezzo al campo. Se arriva Xhaka sono già 20 milioni, finisce presto il budget".

Su Francesco Camarda : "Per Camarda mi sembra un anno sprecato. Ho letto del rinnovo con la possibilità che vada a fare un anno in prestito. Ma dove lo fa, alla Carrarese con tutto il rispetto. Se Allegri va da Tare a dire di voler giocare con il 4-3-3, Camarda non può fare la riserva dell’attaccante titolare considerando che il Milan giocherà solo le 38 di campionato più quelle di Coppa Italia? Se credi in lui ed è vero quello che si dice sul suo conto, piuttosto che vagare tra una squadra e l’altra… Sicuramente è più pronto di quando ha esordito, poi stiamo vedendo tutti i giovani che ultimamente esordiscono, ormai di 2007/2008 ce ne sono: facciamolo giocare".

"Non trovi uno come Theo Hernandez in giro per il mondo"

Su Theo Hernandez: "Secondo me se c’è un giocatore di cui non trovi le caratteristiche in nessun altro in giro per il mondo è Theo Hernandez. Terzini come Theo non esistono e la prima missione di ogni allenatore dovrebbe essere proprio quella di far tornare i giocatori al livello di una volta. Se era quello non può essere sparito per sempre quel talento e quella capacità che aveva Theo di incidere ed essere il migliore al mondo nel suo ruolo".