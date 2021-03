Milan, le parole di Cassano su Tonali

Intervenuto durante la Bobo TV insieme a Vieri, Ventola e Adani, Antonio Cassano ha parlato di Sandro Tonali. “Giocare nel Brescia è una cosa, giocare nel Milan un’altra. Ho sempre detto che Tonali mi piace, però non mi esalta. Un conto è lottare per non retrocedere, un altro è indossare una maglia pesante come quella rossonera”. Intanto, passando al calciomercato, il Milan pensa ad acquisto in difesa.