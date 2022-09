Cassano: “Contro il Salisburgo il Milan ha fatto grande fatica” | News

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha analizzato la partita del Milan contro il Salisburgo. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan non ha fatto bene in Champions League. Non ha fatto bene nell'idea di gioco. L'altro giorno ha fatto grande fatica, però anche nella grande fatica Leao all'ultimo prende il palo. Il Milan non mi è piaciuto, così come non è piaciuto a Pioli. La squadra importante però mi dice che nelle difficoltà pareggia 1-1 e rischia di vincerla alla fine."

Inoltre Cassano ha speso anche delle parole su De Ketelaere. "Su De Ketelaere noi ci siamo esposti, ha 21 anni, è in una squadra molto più importante del Bruges. Non è arrivato in condizione, diamogli tempo perché questo è un giocatore veramente forte. Anche la squadra deve iniziare a capire come gioca il ragazzo, diamogli tempo perché al Milan darà grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda la partita, non mi è piaciuta ma il punto può servire", ha concluso l'ex attaccante rossonero. Milan, le top news di oggi: Tonali ha rinnovato, Pioli in conferenza.