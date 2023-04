Cassano, altra frecciata a Mourinho: “Come allenatore è scarso”

Intervistato dai microfoni di Striscia la Notizia, Antonio Cassano ha parlato nuovamente del battibecco con Josè Mourinho. L'ex giocatore della Sampdoria ha ricevuto il Tapiro d'oro e per l'occasione è tornato sul diverbio con protagonista l'allenatore portoghese: "Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso. Mourinho i suoi trofei può metterseli nel c**o…".