Cassano: “Milan, senza l’errore di Terracciano finiva in pareggio” | News

Antonio Cassano, ex calciatore del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri dopo la vittoria contro la Fiorentina

Enrico Ianuario

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha parlato del Milan dopo la vittoria contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "La partita non mi è piaciuta. Non mi ha dato niente di particolare a livello qualitativo. Mi aspettavo di più dal Milan davanti ad 80mila persone. Ha lasciato qualcosa, un po' per bravura della Fiorentina, un po' per timore di non scoprirsi. Bene la Fiorentina nel primo tempo, nel secondo tempo la partita va a morire sul pareggio. Se non faceva l'errore Terracciano la partita finiva in pareggio. Si vedeva che il Milan aveva la pressione di vincere, però non sono d'accordo con Ventola quando diceva che meritava di vincere".

"Loro ti portano a dire che la squadra non muore mai, che ci prova e arriva il merito", prosegue Cassano. "E' arrivato l'errore di Terracciano e ha vinto. Adesso mancano tre partite alla fine, l'unica squadra che gli può rompere i c******i è il Verona. Non guardano in faccia nessuno. L'Atalanta fa fatica. L'unica partita a cui devono stare attenti è domenica, ma il Milan è solido, continuo ad essere squadra. Il Milan è meno bello di qualche periodo fa però sta portando a casa i risultati con la voglia, con l'entusiasmo. Anche a Roma potevano perderla, però per quello che sta facendo bisogna alzarsi e applaudirlo, è meritatamente primo in classifica".

Inoltre Cassano non ha mancato l'occasione per elogiare il lavoro svolto da Maldini: "Voglio fare un grande complimento a Maldini, non è un mio amico. Non parla mai, ma il lavoro che ha fatto prendendo Tonali, Theo Hernandez che nessuno lo cagava, ringrazia Donnarumma che va via a parametro zero e lo sostituisce prendendo Maignan. Kalulu chi lo conosceva? Tomori faceva la tribuna al Chelsea, Kjaer dove stava? Saelemaekers, anche lui, chi lo conosceva? Giroud lo volevano tutti e l'ha preso lui. E' un ragazzo intelligente, ha voluto la responsabilità e ha dimostrato in questi anni di essere un signor dirigente. Soprattutto senza grano. Facile avere la disposizione economica di City, Real e PSG, lui aveva disponibilità quasi zero. Ha preso giocatori a parametro zero, ne ha persi altri. Ha un'eleganza di un livello assoluto". Milan, le top news di oggi: esclusiva Maini, ultime su Rafael Leao.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI