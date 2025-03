Su Mehdi Taremi: "Taremi? Voi avete detto che era un buon acquisto, io ho sempre detto che non mi faceva impazzire. Hanno preso un parametro zero e vedere se poteva fare qualche gol. L'anno prossimo credo faranno plusvalenza, non è un giocatore da squadra forte. È stata un'occasione, anche se lo vendi a 1 euro è plusvalenza. Mi piacerebbe dire alla gente: perché la cosa che fanno con Taremi la fanno anche con Arnautovic che è un grandissimo giocatore? Se sbaglia una giocata, qualcuno rompe i coglioni. È un giocatore vero, a me piace tanto. È realmente la terza scelta. Asllani il problema è che non gioca mai, ha avuto difficoltà visto che l'allenatore ha dato fiducia a Zielinski quando non c'era Calhanoglu. Ha 22 anni deve crescere dietro Calhanoglu che se sta bene fa uno sport diverso. Inter ha giocato contro terza categoria. Ora inizia il vero campionato e la vera Champions". LEGGI ANCHE: Ordine: “Il Milan aveva la schedina del Superenalotto. Su allenatore e DS …” | ESCLUSIVA PM >>>