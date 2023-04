Cassano e il paragone Martinelli-Leao: ma i dati non sembrano esatti …

Nel consueto appuntamento alla Bobo Tv, Cassano ha esposto un paragone tra Rafael Leao e Gabriel Martinelli, ma i dati sono inventati...

Durante il consueto appuntamento su Twitch, con la BoboTv, Antonio Cassano è tornato a parlare di Rafael Leao. L'ex giocatore della Sampdoria, infatti, ha voluto avanzare un paragone tra l'attaccante rossonero e Gabriel Martinelli, esterno dell'Arsenal.

Secondo Cassano, il brasiliano di proprietà dei Gunners avrebbe avuto due stagioni decisamente migliori rispetto a quelle di Leao con la maglia del Milan. Difatti, per avvalorare la propria tesi, l'ex fantasista ha addirittura esposto dati e statistiche, comprendendo quelle legate al Mondiale qatariota: "Allora ragazzi, vi faccio un giochino. Gabriel Martinelli dell’Arsenal alla realtà dei fatti questo ragazzo qua è partito 3 anni fa che faceva la panchina. Edu, ex giocatore dell’Arsenal, lo prende e lo butta dentro. Ed ora è un anno e mezzo che questo si è conquistato innanzitutto il Mondiale. E andarci col Brasile è diverso, non è andarci con Gibilterra o col Liechtestein con tutto il rispetto".

Cassano ha poi concluso: "Fa il titolare all’Arsenal e quest’anno da esterno sinistro a tutta fascia, perché si fa un c**o come una capanna, è primo in classifica con l’Arsenal ed ha continuità da un anno e mezzo. Tra l’anno scorso e quest’anno, Martinelli ha fatto più di 25 gol e più di 15 assist Allora la domanda è, faccio il giochino a tutti e tre e so già Lele cosa mi dirà. Oggi, Manchester United, Barcellona, Real Madrid, avete da prendere Martinelli o Leao? Su chi vi buttate? E sai quanto prende Martinelli? Ad oggi? 3 milioni Bobo, 3 milioni".

Insomma, anche stavolta Cassano non perde occasione per screditare Leao ma, purtroppo, i numeri da lui citati sono inesatti. Martinelli, infatti, nelle due stagioni prese in considerazione, ha preso parte a 78 partite, mettendo a segno 21 goal e 13 assist. L'attaccante del Milan, invece, può contare su 83 match, 27 goal e 24 assist. Se poi volessimo metterci anche il Mondiale, allora scopriremmo che Martinelli ha giocato 111 minuti totali, con solo una presenza da titolare, e zero goal. Leao, al contrario, ne ha spesi 83 di minuti in campo mettendo a segno 2 reti.