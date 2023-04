Calciomercato Milan – Una sorpresa in porta per i rossoneri? Le ultime

Il Milan ha bloccato Marco Sportiello per il prossimo calciomercato estivo. Potrebbe però esserci una sorpresa tra i pali rossoneri. Le news

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan sarà molto attivo, sia in entrata sia in uscita. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, hanno l'obiettivo di inserire un paio di titolari forti nella rosa di mister Stefano Pioli (un centrocampista centrale e un centravanti). Al contempo, però, devono anche riuscire ad innalzare il tasso tecnico e qualitativo delle alternative.

La missione non sarà facile, ma Maldini e Massara si getteranno anima e corpo nel calciomercato affinché il Milan possa uscirne seriamente rafforzato in vista della stagione 2023-2024. Per quanto riguarda i portieri, ci sarà qualche cambiamento. Ovviamente, resterà in rossonero e sarà intoccabile come portiere titolare il francese Mike Maignan.

Calciomercato Milan, via Tata e Mirante; dentro Sportiello (?) — Dietro di lui, però, il 'roster' sarà stravolto. Lasceranno infatti il Diavolo, in scadenza di contratto, sia il secondo estremo difensore, Ciprian Tătărușanu, sia il terzo Antonio Mirante. Come terzo, è presumibile la promozione in pianta stabile di Lapo Nava agli ordini di Pioli. Come vice Maignan, è ormai noto, il Milan ha già bloccato un altro portiere.

Si tratta di Marco Sportiello, classe 1992, che si svincolerà dall'Atalanta e che, dunque, a parametro zero, prenderà il posto di Tătărușanu nell'organico. Finché, però, non sarà messo tutto nero su bianco, Maldini e Massara potrebbero anche ... cambiare idea in corsa.

Altrimenti non si spiegherebbe l'indiscrezione del quotidiano 'La Città' di Salerno, che vuole il Milan sulle tracce di Guillermo 'Memo' Ochoa, classe 1985, portiere messicano che, da gennaio, difende i pali della porta della Salernitana. Ochoa, che ha giocato 5 Mondiali ed è una leggenda del Messico, sta disputando una stagione in Serie A di altissimo livello. Motivo per cui il Diavolo starebbe pensando a lui, adesso, come backup di Maignan.

Ochoa piacerebbe al Milan. Ma ci sono altre squadre — Secondo 'La Città', ad ogni modo, per Ochoa nessuna strada è preclusa. Anzi, l'opzione Milan sarebbe quella meno gettonata proprio per via dell'imminente ingaggio di Sportiello. Sull'ex portiere, in Europa, di Ajaccio, Málaga, Granada e Standard Liegi, oltre che dell'América di Città del Messico, ci sono anche Inter e AEK Atene.

La Salernitana, ad ogni modo, spera sempre di convincere Memo Ochoa, nel caso in cui arrivasse la salvezza, di prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno per un'altra stagione. Milan alla finestra: tra Sportiello e Ochoa, 'cascherebbe' bene in ogni caso.