Calciomercato Milan – Rinnovo Maignan, presto i colloqui: il punto

Il Milan, dunque, a breve si attiverà per blindare Maignan con un rinnovo di contratto ampiamente meritato per quanto fatto vedere dall'erede di Gianluigi Donnarumma sia nella passata stagione, culminata con la conquista del 19° Scudetto del Diavolo, sia in questa, tanto in Serie A quanto in Champions League. E ciò nonostante le tante partite saltate per via di fastidiosi infortuni.