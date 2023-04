Leao, no a Chelsea e Real Madrid: vuole il rinnovo con il Milan

Rafael Leao e il Milan sono più vicini sul rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese. Ecco le ultime news da 'La Gazzetta dello Sport'

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Questo perché, secondo il quotidiano sportivo nazionale, il giocatore ha intenzione di restare in rossonero e di respingere tutte le possibili tentazioni in arrivo dall'estero. In primis quelle legate all'interesse del Chelsea e del Real Madrid.

L'attaccante portoghese, classe 1999, ha preso tempo con chi puntava sull'idea di rinviare il rinnovo e, al contrario, di guardarsi intorno in vista dell'estate di mercato. Questa sua volontà è stata espressa con chiarezza da Leao dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League.

La 'rosea' ha spiegato come, in casa Milan, cresca giorno dopo giorno la fiducia per il rinnovo di Leao vista la determinazione mostrata dal ragazzo nelle ultime settimane. I protagonisti della vicenda devono fare i conti con le resistenze dello Sporting Lisbona, che continua a prospettare richieste altissime per chiudere la pratica legata alla 'fuga' - gratis - del giocatore al Lille nel 2018.

Leao vuole il rinnovo: il Milan sorride e accelera — Questo è il nodo principale da sciogliere. La questione economica per il rinnovo del contratto di Leao con il Milan, al contrario, secondo 'La Gazzetta dello Sport' è ben delineata. I contatti per la firma, con un arco temporale di cinque anni come opzione massima, proseguono, infatti, in maniera proficua. A dispetto delle voci che hanno accostato Leao ai 'Blues' del Chelsea prima e ai 'Blancos' del Real Madrid poi.

Jorge Mendes, suo ex procuratore e oggi consulente della famiglia, non ha un vero e proprio ruolo nei negoziati. Ma le sue conoscenze in alto loco gli permettono di intrattenere contatti con i maggiori club europei. Contatti che, come detto, ci sono stati e che rischiavano di tentare seriamente Leao con offerte economiche molto importanti.

Questi interventi 'esterni' non hanno incrinato l'ambiente Milan. In queste settimane i lavori di Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avuto il pieno sostegno della proprietà, a cominciare dall'amministratore delegato Giorgio Furlani. Dunque il Milan si sta giocando tutte le proprie carte per arrivare al rinnovo del contratto di Leao.

Differenza minima sull'ingaggio. Va risolto il nodo Sporting — E l'atteggiamento del giocatore, va detto, non è mai stato così esplicito in questa vicenda, iniziata ormai quasi due anni fa. Mentre lo Sporting Lisbona, che dovrebbe essere risarcito di 22 milioni di euro tra multa (16,5), interessi e spese legali, continua a chiederne 45, poiché si rifa all'entità della clausola rescissoria inserita all'epoca nel contratto di Leao, le controparti obiettano come nessun collegio giudicante finora si sia espresso in tal senso.

Il braccio di ferro va avanti, ma il Milan vede, secondo la 'rosea', lo striscione del traguardo all'orizzonte. Con Leao, infatti, c'è una minima differenza tra domanda (7 milioni di euro netti a stagione) e offerta (6,5 più bonus). I vertici del club di Via Aldo Rossi sembrano disposti a venire incontro alle richieste dell'entourage del giocatore per quei 2 milioni di euro dovuti allo Sporting per l'effetto del pronunciamento del Tribunale di Milano.

Per passare, però, dalle parole ai fatti occorrerà che si sblocchi l'intera controversia con lo Sporting. Il Milan ha fretta di giungere alla fumata bianca e, consapevole di come Leao voglia restare in rossonero, ora come non mai, vuole cogliere l'attimo e siglare il nuovo contratto. Milan, ecco il trequartista: le ultime news di mercato >>>