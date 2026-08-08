L'ex calciatore del Liverpool, Jamie Carragher ha voluto parlare della scelta di approdare in Turchia da parte di Momo Salah: il pensiero sul Milan e la Serie A...

Alessia Scataglini
- Milano
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Il passaggio di Momo Salah al Trabzonspor continua a far discutere. Tra le voci più critiche si leva nettamente quella di Jamie Carragher: la bandiera del Liverpool, intervistata durante il podcast Football Ramble, ha espresso delle perplessità per la scelta dell'ex Reds, approdato in Turchia.

Milan, senti Carragher: "Credevo fosse finito a Milano"

Secondo l'ex difensore inglese, il calciatore egiziano sarebbe dovuto andare in Serie A, alla corte del Milan o della Juventus, anche se magari il suo ingaggio avrebbe rappresentato un grande problema:
«Non avrei mai pensato che sarebbe andato in Arabia Saudita, perché, innanzitutto, è troppo bravo per quello. Credo che potrebbe giocare in Serie A. Per me, la Turchia mi sembra un livello troppo basso. Ero convinto che sarebbe finito al Milan, alla Juventus o in un club simile. Forse il suo ingaggio avrebbe rappresentato un problema. Non lo conosco, non ho mai parlato con lui, ma, da quello che vedo, è come Cristiano Ronaldo. È estremamente motivato, le statistiche sono tutto per lui. Pensavo, tra l’altro, che avrebbe potuto ancora giocare in Turchia, ma credevo che avrebbe voluto giocare in un club di vero prestigio».
Momo Salah

Secondo Carragher, l'unico vero ostacolo che ha precluso Salah dalla Serie A è stato di natura puramente economica:

«Ovviamente, le sue richieste salariali hanno scoraggiato alcuni, ma pensavo che forse avrebbe potuto moderarle un po’ per ottenere un club migliore. Andare al Milan o alla Juventus, giocare a San Siro, continuare a disputare partite importanti, continuare a giocare in Europa… La Turchia mi dà la sensazione che, semplicemente, lui sia migliore di così»

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