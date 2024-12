Il giornalista Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Deejay', dove spesso viene chiamato come ospite, soffermandosi in modo particolare sulle dichiarazioni di Paulo Fonseca nel post partita di Milan - Stella Rossa di Champions League . A suo dire è stato un gesto non gradito alla dirigenza del Diavolo perché di fatto non concordato. Ecco, dunque, le sue parole in merito alla questione.

"Fonseca ha polemizzato con un arbitro dopo Atalanta-Milan senza informare la società, e questo non è piaciuto alla dirigenza. Gli allenatori possono criticare gli arbitri, ma farlo senza coordinarsi con il club non è una mossa intelligente. Ha creato un nemico esterno per compattare il gruppo. Però, quando ha visto che non funzionava, ha iniziato ad attaccare parte della squadra. Non sono sicuro che questo approccio aggressivo sia nel suo stile e, soprattutto, che possa fargli guadagnare credibilità. Al Milan manca un leader vero dentro e fuori dal campo. Pulisic potrebbe esserlo, ma essendo americano è distante da questa dimensione. Calabria non sembra all'altezza, anche se per Costacurta il leader potrebbe essere Gabbia".