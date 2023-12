Caressa: “L’Europa League potrebbe cambiare la stagione del Milan”

Caressa: "Tra un po' il Milan dovrà segnare tre gol a partita per vincere"

"Ancora un po’ il Milan deve segnare tre gol a partita per vincerne una. Prende troppi gol. L’assenza dei difensori titolari lo giustifica? Mi auguro che possa continuare in Europa League, vincendo con il Newcastle, perché la possibilità di vincere almeno una coppa poi cambia la stagione". LEGGI ANCHE: Dalla Francia: "Thiago Motta tra i candidati per la panchina del Milan" >>>