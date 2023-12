Dalla Francia: “Thiago Motta tra i candidati per la panchina del Milan”

Dalla Francia lanciano un'indiscrezione secondo cui Thiago Motta, allenatore del Bologna, sarebbe tra in candidati per la panchina del Milan

Questi primi mesi di Serie A hanno offerto tante sorprese, alcune in negativo altre in positivo. Tra queste spicca sicuramente il cammino del Bologna di Thiago Motta, al quinto posto in classifica a pari merito con la Roma e in zona Champions League. Un traguardo impensabile soltanto la scorsa stagione e i cui meriti vanno attribuiti soprattutto allo stesso tecnico italiano di origine brasiliana.