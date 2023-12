Milan, torna Ibrahimovic: i retroscena e la verità sul ruolo | PM News

La notizia era nell'aria da qualche settimana, ma oggi è giunta finalmente l'ufficialità: Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan , per quella che sarà la sua prima esperienza da dirigente. Il comunicato ufficiale parla di alcuni ruoli ben precisi per lo svedese, ma proviamo a fare un po' di chiarezza a riguardo.

Milan, Zlatan Ibrahimovic non sarà in organigramma

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Zlatan Ibrahimovic avrà un ruolo più importante rispetto a quello di Club Manager che gli era stato proposto in estate. Lo svedese non sarà nell'organigramma del Milan e, soprattutto, avrà 'libero accesso' a Milanello, anche se non sarà sempre presente al centro sportivo rossonero. Di fatto Ibra sarà il super-consulente di Gerry Cardinale, con cui ha stretto rapporti d'affari a livello imprenditoriale. Il suo ruolo non dovrebbe essere quindi decisionale, ma agirà comunque da consulente.