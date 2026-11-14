Cardinale sulla holding: "Fornire al Milan la potenza finanziaria per assicurarsi i migliori al mondo"

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Gerry Cardinale ha rilasciato una lunga intervista a "La Gazzetta dello Sport" con il focus principale sulla nascita della nuova holding di RedBird "Milan Sports & Entertainment", progetto che riunirà gli investimenti attuali e futuri di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento, con il Milan al centro di tutto.

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L'obiettivo di Cardinale: potenza finanziaria per i top player

"La forza trainante dietro a operazioni come questa è fornire al Milan la potenza finanziaria necessaria per competere sul mercato dei trasferimenti per assicurarsi i migliori giocatori al mondo. Trasformerò il profilo finanziario del club con le risorse che arriveranno dallo stadio, dall’arena a San Donato e dalle altre attività alle quali stiamo lavorando come NBA Europa. Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: “Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo”. Adesso solo le società della Premier League sono in grado di investire certe somme e di assicurarsi i top player. Se voglio riportare il Milan ai vertici nelle coppe europee, non soltanto in Italia, dobbiamo capire come poter competere con i club più importanti al mondo."

L'obiettivo numero uno di Gerry Cardinale è chiarissimo:

Parole importantissime quelle del proprietario rossonero che già in estate ha investito parecchi milioni di euro per regalare a Ruben Amorim tre big player come Gila, Ramos e Moreira. Chiaro che Cardinale non vuole rallentare, semmai accelerare per tornare a vincere. E per trionfare servono anche i calciatori forti che possano fare la differenza.

La sfida ai club della Premier League e la visione multisport

"La mia ambizione è quella di confrontarmi con i migliori club al mondo. Voglio farlo grazie alla mia visione globale del mondo dello sport e dell’entertainment. Le piattaforme di proprietà multisport al mondo che possiedono anche alcuni dei propri impianti non sono molte e noi vogliamo aggiungere a questo elenco il Milan. Per competere con loro e poi essere migliori."

Cardinale ha poi spiegato:

Il riferimento è ai club della Premier League, principalmente, che in ogni sessione di mercato chiudono affari per cifre irraggiungibili per la Serie A: la nascita della nuova holding ha come obiettivo anche quello di poter competere con gli investimenti delle squadre più forti del mondo. Un piano chiaro quello di Cardinale che vuole assolutamente tornare a vincere con il suo Milan.