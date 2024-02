Cardinale: “SuperLega? Non la consideriamo giusta per il Milan”

Gerald "Gerry" Cardinale , proprietario del Milan dal 2022 , ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Calcio e Finanza per discutere la sua strategia globale per il club. Ecco l'estratto sulla SuperLega.

"Credo che dovremmo operare all'interno della UEFA e dell'ECA (l'Associazione Europea dei Club, ndr), che fanno meglio gli interessi del calcio in Europa. La SuperLega, qualunque sia la sua forma attuale, non la consideriamo giusta per il Milan, per la Serie A e per il calcio europeo". LEGGI ANCHE: Cardinale dice tutto. Cessione, stadio e non solo. Ecco le sue parole.