Cardinale: "Ho usato l’espressione “Berlusconi 2.0” e nessuno ha capito". Ecco la spiegazione

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Ieri l'annuncio e la nascita di "Milan Sports & Entertainment", holding che riunirà gli investimenti attuali e futuri di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento, con il Milan al centro di tutto.

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Il futuro di Cardinale al Milan: "Non lo venderò mai"

"Sì. Non venderò mai il Milan. Mai. E questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile. Vedremo quanto velocemente... Il mio obiettivo è conquistare scudetti con continuità e naturalmente tornare in Champions. Milan Sports & Entertainment rappresenta le fondamenta per rendere possibile tutto questo."

Cardinale e il paragone con Berlusconi: cosa intendeva

"Questa è l’eredità che lasceremo a Milano. Lo stadio, ovviamente, rappresenta un’eredità enorme che trasformerà il nostro profilo finanziario, ma poi ci sono anche il progetto dell’area a San Donato e il resto. Se vogliamo che il Milan torni grande bisogna colmare il gap di ricavi con le società della Premier. Quando ho comprato il club, quattro anni fa, ho usato l’espressione “Berlusconi 2.0” e nessuno ha capito quello che volevo dire. Adesso forse si inizia a vedere. Tutti pensavano che stessi facendo un paragone arrogante, egocentrico, tra me e Berlusconi, ma era quello il mio obiettivo. Quello che cercavo di spiegare era che, come Berlusconi aveva trasformato il Milan e insieme la Serie A, noi vogliamo essere, attraverso la nostra proprietà, capaci di portare la società nella nuova era in cui stiamo vivendo. E bisogna farlo nello stesso modo in cui lo fece Berlusconi, ovvero in un modo nuovo. Io sono abituato a lavorare in un certo modo perché agisco così, ai massimi livelli mondiali e in America."

Un progetto che conferma la voglia di Gerry Cardinale di restare al Milan a lungo termine. Ecco le sue parole a "La Gazzetta dello Sport":Nel lontano 2023, Cardinale parlò al settimanale del "Corriere della Sera" "Sette": "Nel calcio voglio essere un Berlusconi 2.0 , avere il suo stesso impatto in un contesto completamente cambiato." Cardinale è tornato su queste parole e le ha ulteriormente spiegate:

Cardinale ha cambiato decisamente passo dallo scorso maggio: presenza costante a Milanello e allo stadio per seguire le partite, contatti diretti con dirigenza e Amorim, investimenti importanti sul mercato, il progetto nuovo stadio e la nuova holding. Tutti passi per riportare il Milan in vetta al calcio italiano ed europeo.