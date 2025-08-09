Capuano: “Milan, se arriva Galliani saranno 8 i dirigenti. Vlahovic …”

Sulla Juventus: "Con sincerità dico che non c'è nulla di sorprendente in queste difficoltà. Solo coloro che un anno fa non volevano vedere cosa stava accadendo possono dirlo. Comolli deve rimettere a posto certi cocci ereditati dal passato, compreso Vlahovic. Gli esuberi della Juve a bilancio contano 120 mln, e sono quasi tutti casi disperati. Comolli sta cercando di fare quello che può e limitare i danni. La Juve farà fatica a mettere in campo una squadra da scudetto e deve sperare di avviare un progetto che negli ultimi anni non è mai partito. Qualcuno poteva rendere meglio degli ultimi acquisti, ma se non vanno diventano invendibili praticamente. E questo sta accadendo".