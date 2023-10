Capuano: “L’approccio del Milan in Champions non arriva alla sufficienza”

Giovanni Capuano , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sportitalia', soffermandosi in modo particolare sulla prestazione del Milan contro il Borussia Dortmund in Champions League . Ecco, quindi, le sue parole a riguardo.

Le parole di Giovanni Capuano sul Milan

"In 180 minuti il Milan ha tirato 39 volte in porta. 17 presenze in Champions per Leao, 2 gol. Primo tempo pessimo, il Milan ha anche rischiato di vincere nella ripresa. I rossoneri traditi dagli uomini migliori: Pulisic, Giroud, Leao. Il Milan è atteso da due dentro o fuori. L'approccio del Milan in queste prime due partite non arriva alla sufficienza".