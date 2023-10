Nella giornata di sabato 7 settembre, alle ore 20:45, il Milan tornerà in campo in Serie A per affrontare il Genoa nella gara valida per l'8^ giornata di campionato. Come riferito da 'gazzetta.it', Stefano Pioli dovrebbe optare per Mike Maignan in porta e una difesa a quattro composta da Alessandro Florenzi, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Torna Yacine Adli in regia, affiancato da Tijjani Reijnders e Yunus Musah. In attacco spazio a Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Rafael Leao.