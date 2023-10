Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Diavolo interessato ad Ansu Fati”

Nonostante non ci si trovi in pieno calciomercato, le dirigenze delle diverse società sarebbero comunque al lavoro in vista delle prossime sessioni. Anche il Milan non vuole essere da meno e, in queste settimane, starebbe continuando a sondare alcune piste. Prima fra tutte quella che porta a Juan Miranda, terzino sinistro del Betis che potrebbe giungere in rossonero a parametro zero.