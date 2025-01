Capello: “Walker pesa nello spogliatoio. Aggiungere un leader può …”

Calciomercato Milan, i rossoneri sono pronti ad accogliere Kyle Walker dal Manchester City. A presentarlo ci pensa Fabio Capello che lo ha allenato con l'Inghilterra. L'ex tecnico rossonero ne ha parlato benissimo in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Non solo: Capello ha parlato anche del colpo in attacco e di Conceicao. Ecco, di seguito, le sue parole.