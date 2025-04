Capello tuona: “Milan, per il DS è tardi. I tempi stringono e loro …”

Milan, Capello tuona sulla questione DS: "Risolve i problemi. Ma ora è tardi"

"Secondo me sul DS è tardi. Il direttore fa due cose: durante la stagione ha un ruolo a metà tra la società e l'allenatore, spesso va a parlare con i giocatori, con i procuratori e risolve i problemi. Ma poi fa anche il mercato. Il mercato lo stanno già facendo. Se davvero pensano di avere il direttore sportivo il 1° luglio quando comincia la prossima stagione, forse sono un po' in ritardo. Devi prenderlo oggi, poi al massimo non lo annunci, ma comincia già a mettere le pedine. Non ci va lui a parlare e ci va qualcun altro per prendere i giocatori? Ma la squadra la fa lui ad aprile o a maggio, non il 1° luglio. Il Milan non la fa il 1° luglio. Se davvero vogliono il direttore sportivo qui i tempi stringono".